هذا برنامج الصيف لرحلات فرنسا الجزائر.. وفتح الحجوزات من الآن مع Corsica Linea

كشفت شركة النقل البحري للمسافرين، الفرنسية Corsica Linea، عن البرنامج الجديد للرحلات التي تربط بين فرنسا والجزائر، بما في ذلك برنامج موسم الإصطياف .

إلى جانب ذلك، أعلنت شركة النقل البحري الفرنسية، فتح عملية بيع تذاكر الرحلات الخاصة بموسم الإصطياف من فرنسا إلى الموانئ الجزائرية، انطلاقا من الآن، وذلك لتجنب السيناريوهات التي شهدتها عملية بيع التذاكر الخاصة لموسم الصيف السابق.

وبالنسبة للبرنامج الجديد، الذي يمتد من 1 أفريل إلى 19 سبتمبر 2023، ستوفر Corsica Linea رحلات إلى ميناء الجزائر العاصمة من ميناء مرسيليا برحلة واحدة ذهابًا وإيابًا في الأسبوع كل ثلاثاء، بينما اعتبارًا من 20 جوان2023، ستوفر ثلاث رحلات في الأسبوع، كل يوم أحد وثلاثاء وجمعة.

كما تضمن البرنامج الجديد رحلات لميناء بجاية اعتبارًا من 1 أفريل، حيث ستخدم Corsica Linea هذه الوجهة في رحلة عودة كل أسبوعين، في حين سيتم تعزيز هذا الخط برحلتين ذهابًا وإيابًا أسبوعياً اعتبارًا من منتصف شهر جوان.

أما عن خط مرسيليا – سكيكدة، فإنه سيتم تشغيله بمعدل رحلة ذهابًا وإيابًا كل 15 يومًا واعتبارًا من جوان المقبل، كما ستعزز كورسيكا لينيا هذا الخط لضمان رحلة ذهابًا وإيابًا كل أسبوع.

وعن الأسعار، تعرض شركة الفرنسية تذاكر رحلات ذات اتجاه واحد تبدأ من 206 أور ويتعلق الأمر بالرحلات المقررة حتى 9 ماي2023.

واعتبارًا من شهر جوان، ستشهد أسعار كورسيكا ارتفاعًا لتصل إلى 246 أورو ، تذكرة ذهاب فقط.