هذا برنامج اليوم الثاني من زيارة بابا الفاتيكان إلى الجزائر

يواصل بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، زيارته الرسمية إلى الجزائر، بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وفي اليوم الثاني من الزيارة يتوجه صبيحة اليوم الثلاثاء، بابا الفاتيكان، إلى ولاية عنابة، وسيحط الرحال بمطار رابح بيطاط. كما سيزور موقع هيبون الأثري، وهي مدينة رومانية قديمة عاش فيها القديس أوغسطينوس ودرّس فيها.

كما سيتوجه بابا الفاتيكان، إلى دار استقبال المسنين التابعة لجمعية الأخوات الصغيرات للفقراء، قبل أن يعقد لقاء خاصا مع أعضاء الرهبنة الأوغسطينية في مقر جماعتهم.

وحلّ أمس الإثنين بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر بالجزائر حيث كان في استقباله بمطارلا هواري بومدين الدولي في العاصمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. حيث تعتبر أول زيارة بابوية في الجزائر.

وكان الاستقبال بحضور السلك الدبلوماسي، وطاقم أعضاء الحكومة على رأسهم الوزير الأول سيفي غريب. والفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة.

وتم الترحيب بضيف الجزائر البابا ليو على وقع 21 طلقة مدفعية قبل الاستماع للنشيدين الوطنيين. واستعراض تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت التحية الشرفي. وقام بابا الفاتيكان بمصافحة كبار المسؤولين في الدولة الذين كانوا في استقباله. كما صافح من جانبه، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوفد المرافق للبابا ليو.

