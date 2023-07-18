هذا برنامج اليوم الثاني من زيارة رئيس الجمهورية إلى الصين

يواصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء، زيارة الدولة التي شرع فيها إلى جمهورية الصين الشعبية بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.

ومن المقرر أن يتم في وقت لاحق تخصيص مراسم إستقبال رسمي لرئيس الجمهورية من طرف نظيره الصيني بقصر الشعب ببكين.

وفي إطار هذه الزيارة، سيجري الرئيس تبون محادثات ثنائية مع الرئيس شي جين بينغ. كما من المتوقع أيضا أن تتوج هذه الزيارة بالتوقيع على عدد من إتفاقيات التعاون بين الجزائر والصين تشمل عدة قطاعات. كما سيقيم الرئيس الصيني مأدبة عشاء على شرف الرئيس تبون.

وكان رئيس الجمهورية قد حل أمس الإثنين في زيارة دولة الى هذا البلد الصديق على رأس وفد وزاري هام. في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الإقتصادي بين البلدين.