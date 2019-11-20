هذا برنامج اليوم الخامس من الحملة الانتخابية

الإنتخابات الرئاسية
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هذا برنامج اليوم الخامس من الحملة الانتخابية
بقلم مصطفى.ق

تبلغ الحملة الانتخابية  لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، غدا، يومها الخامس، حيث برمج المترشحون للإنتخابات تجمعات بالولايات.

حيث سينشط عبد العزيز بلعيد تجمعا شعبيا بولاية تلمسان على الساعة 15:30.

وينشط عز الدين ميهوبي تجمعا شعبيا بدار الثقافة بتمنراست على الساعة  16:00.

وينشط علي بن فليس تجمعين شعبيين بولايتي تيارت على الساعة 10:00 صباحا وبسكرة  على الساعة 15:00.

وينشط عبد المجيد تبون تجمعا شعبيا بقاعة أحمد باي بولاية قسنطينة  على الساعة 9:30.

فيما ينظم عبد القادر بن قرينة تجمعين شعبيين بدار الثقافة بغليزان  صباحا  وقاعة علي معاشي بتيارت  مساء.


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