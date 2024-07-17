هذا برنامج تسليم مفاتيح سكنات عدل سيدي عبد الله

أعلن فرع عدل للتسيير العقاري الجزائر غرب سيدي عبد الله بالعاصمة، اليوم الأربعاء، عن عملية جديدة لتسليم مفاتيح سكنات لمكتتبي برنامج عدل. وهذا على مستوى موقع 13300 مسكن في سيدي عبد الله غرب الجزائر العاصمة .

وتخص عملية توزيع مفاتيح السكنات كل من مواقع 1800 مسكن 1 و2 و3 و4. و2000 مسكن 5.

وتعد الحصة السكنية التي ستوزع على المواطنين يوم الخامس جويلية الجاري بمدينة سيدي عبد الله واحدة من أكبر الحصص من إجمالي ربع مليون وحدة سكنية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بعد انتهاء الأشغال بها كلية.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أعطى إشارة انطلاق عملية توزيع ربع مليون وحدة سكنية عبر كامل التراب الوطني.

كما أشرف على تدشين حي المجاهد الراحل “عثمان بلوزداد” ومعاينة مشروع إنجاز 10.507 وحدة سكنية.

وتابع رئيـس الجمهــورية عرضـا قدمه وزيـر السكن والعمران والمدينة حول واقع قطاع السكن. والحصيلة الوطنية لتوزيع السكنات من الخامس جويلية 2020 إلى الخامس جويلية 2024.

وقال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن منطقة سيدي عبد الله كانت أرضا بيضاء قبل 10 سنوات.

وأشار الرئيس تبون، إلى أن قبل 10 سنوات كانت سيدي عبد ارض بيضاء توزع على أشخاص ألغينا توزيعهم. مضيفا “وأنشانا مدينة جديدة”.

وأعرب الرئيس، عن شكره لوزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي. ولكل إطارات وعمال وزارة السكن لجهودهم الجبارة في إنجاز هذه السكنات.