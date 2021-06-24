هذا برنامج توزيع المياه في العاصمة بداية من السبت المقبل

سطرت معظم المقاطعات الإدارية بالجزائر العاصمة برنامجا لتوزيع المياه الشروب عبر البلديات والأحياء بالتناوب من أجل التوزيع العادل للمياه. تبعا لإجتماعات الولاة المنتدبون وذلك بداية من يوم السبت المقبل.

ونشرت المقاطعة الإدارية لبراقي برنامج التوزيع للمياه الشروب، حيث سيكون توزيع المياه ببلدية براقي يوميا من السادسة صباحا إلى الثانية بعد الزوال. وذلك على مستوى حي دالبوز. وتكون المياه يوميا من الثانية بعد الزوال إلى الحادية عشر ليلا بالنسبة لأحياء 2004 مسكن، حي المرجة، 13 هكتار، مرحبا بن طلحة و4000 مسكن حوش الميهوب. وحي بن غازي توزيع المياع يوم بيوم من السادسة صباحا إلى السادسة مساء.

وأعلنت المقاطعة الإدارية أن توزيع المياه في بلدية الكاليتوس سيكون يوم بيوم من السادسة صباحا إلى السادسة مساء. بالنسبة لأحياء الجمهورية، القصر الأحمر والنخلة، حي كوريفة، الرماضنية وسيدي مبارك. أما بلدية سيدي موسى فيكون الماء يوميا من السادسة إلى الثانية بعد الزوال على مستوى حي الزواوي والهواورة، والرايس واولاد علال.

من جهته أعلن رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، أن برنامج توزيع المياه الشروب سيكون يوميا إبتداءا من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثانية زوالا. فيما سيكون توزيع المياع على مستوى أحياء العجائب السبع، اﻹخوة بليلي، حي الموظفين، عين زبوجة، وطريق سيدي براهيم، وعمار تي رقم 67 و رقم 118 نهج كريم بلقاسم (Aero habitat )، وطريق بويان. نهج فرانس فانون، سوقرجيجن (Seuguirdjijen). سيكون توزيع المياه إبتداء من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساءا يوما على يومين.

وبالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء فإن توزيع المياه ببلدية المحمدية ستكون أيام التوزيع يوم بيوم ( 1/2 ) بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء. وفي بلدية المرسى سيكون توزيع المياه بداية من يوم الأحد يوم بيوم. بالنسبة لكل أحياء بلدية المرسى ابتداء من الساعة 6:00 صباحا الى الساعة 18:00 مساء.

من جهتها المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد، أعلنت أن برنامج توزيع المياه الشروب إبتداءا من يوم السبت في بلدية سيدي أمحمد يوميا إبتداءا من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثانية زوالا. وبلدية المرادية يوميا إبتداءا من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثانية زوالا. وبلدية المدنية يوميا إبتداءا من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثانية زوالا.

وبلدية الجزائر الوسطى يوميا إبتداءا من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثانية زوالا. ماعدا على مستوى اﻷحياء السكنية التالية: العجائب السبع، اﻹخوة بليلي، حي الموظفين. عين زبوجة. طريق سيدي براهيم. عمار تي رقم 67 و رقم 118 نهج كريم بلقاسم (Aero habitat ). طريق بويان،نهج فرانس فانون. سوقرجيجن يوم بيوم إبتداءا من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساءا.

من جهته أعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لجسر قسنطينة. أن برنامج توزيع الماء سيكون من الساعة 06:00 صباحا الى 18:00 مساءا ابتداء من يوم السبت 26/06/2021 يوم بيوم ( نهار بنهار 1/2 ) نظرا لنقص المياه.

وقالت رئيسة بلدية باب الزوار، أن عملية التزويد بالماء الشروب في البلدية سيكون بداية من يوم الأحد من السادسة صباحا إلى غاية السادسة مساء مرة كل يومين. وفي بلدية بولوغين فإن توزيع المياه سيكون عبر إقليم البلدية يوم بيوم من السادسة صباحا إلى السادسة مساء على مستوى أحياء زغارة، ديار الخلوة، دومولان، لاسورس، السيدة الافريقية.

أما المقاطعة الإدارية لبوزريعة. فسيكون توزيع المياه ببلديتي بوزريعة وبني مسوس يوم بيوم من السادسة صباحا إلى السادسة مساء. وعلى مستوى بلدية بن عكنون يكون توزيع المياه يوم بيوم على مستوى أحياء الطريق الوطني رقم 36 شارع احسن محيوز، شارع ايدير تومي، حي 360 مسكن، حي يدي مرزوق، الحوضين، حي الاطباء، وتجزئة زداك. أما بالنسبة لباقي الاحياء فيكون التزويد بالمياه كل يوم من السادسة صباحا إلى الثانية بعد الزوال. أما بلدية الأبيار توزيع المياه يكون يوم بيوم من السادسة صباحا إلى السادسة مساء على مستوى حي الشمس الضاحكة وشارع الإخوة هاشمي، شارع 1 نوفمبر. أما باقي الاحياء فيكون من السادسة صباحا إلى الثانية بعد الزوال.