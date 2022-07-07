هذا برنامج حافلات إيتوزا بالعاصمة خلال عيد الأضحى

وضعت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر “ايتوزا” برنامجا خاصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وستضمن الشركة، تنقلات المواطنين بكل أريحية بين أحياء وبلديات الجزائر العاصمة.

وحسبما أفاد هذا الخميس بيان المؤسسة، فإن رحلات النقل الحضري تنطلق بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة مساء بالنسبة للفترة النهار.

وفيما يخص الفترة الليلية تنطلق من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة الواحدة صباحا بمعدل رحلات تتراوح من 20 الى 40 دقيقة.

وأكدت المؤسسة أنها ستغطي كل خطوطها المقدرة بـ 122 خط بـ131 حافلة خلال اليوم الأول من عيد الأضحى. و195 حافلة خلال اليوم الثاني.

كما خصصت المؤسسة العمومية للنقل الحضري و شبه الحضري لمدينة الجزائر العاصمة للفترة الليلية 21 حافلة موزعة على 21 خط.

كما وضعت المؤسسة برنامجا خاصا بزيارة المقابر “برنامج الترحم”، والذي ينطلق من الساعة السادسة صباحا ويدوم إلى غاية الساعة الواحدة زوالا.

ويشمل “برنامج الترحم” 5 خطوط استثنائية نحو مختلف المقابر. تنطلق من محطات أول ماي نحو مقبرة العالية. ومن ساحة الشهداء نحو العالية وشوفالي نحو مقبرة دالي براهيم.

ومن باش جراح نحو مقبرة سيدي رزين مورا ببراقي، واخير محطة الحراش نحو مقبرة العالية مرورا بباش جراح والحراش وسيدي طيب.

وذكرت مؤسسة ايتوزا زبائنها بخطوط الدوام اليومي التي تمر على المقابر من محطات اول ماي باتجاه مقبرة كل من المدنية و عين البنيان وبن عكنون وسيدي محمد. وساحة الشهداء باتجاه كل من القطار وبوزريعة وعين البنيان.

وكذا محطات شوفالي إلى مقبرة كل من بني مسوس واولاد فايت. ومحطة الحراش الى مقبرة الرغاية. ومحطة درقانة الكروش ورويبة نحو مقبرة الرغاية وعين طاية وهراوة. واخيرا محطة زرالدة نحو مقبرة سيدي منيف.

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