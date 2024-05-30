هذا برنامج رئيس الجمهورية والمشاريع التي سيُدشّنها بخنشلة

شرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس، في زيارة عمل وتفقد إلى عدة مشاريع تنموية وحيوية بولاية خنشلة.

وسيشرف الرئيس تبون على تدشين عدة مشاريع هامة على غرار مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة وعين البيضاء. الذي تم تسجيله ضمن البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفائدة ولاية خنشلة. وخصص له غلاف مالي قيمته 51 مليار دج.

كما أن مشروع إنجاز خط السكة الحديدية الذي سيربط خنشلة ببلدية عين البيضاء بولاية أم البواقي تم إنجازه على مسافة 50 كلم بسرعة قطارات تصل إلى 160 كلم في الساعة. وبخطوط مكهربة لنقل المسافرين و100 كلم في الساعة بالنسبة لقطارات نقل البضائع.

وسيزور رئيس الجمهورية القطب الحضري، أين سيستمع إلى عرض حول الفلاحة والري والسكن بالولاية. ناهيك عن لقاء رئيس الجمهورية مع المجتمع المدني.