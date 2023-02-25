هذا برنامج رحلات القطارات على خط بني صاف ووهران

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن برنامج رحلات القطار على خط ما بين الولايات الرابط بين مدينة بني صاف ومدينة وهران.

ويمر هذا القطار، بكل من مدينة عين تموشنت، وشعبة اللحم، والمالح، وحاسي الغلة، والعامرية.

وسيكون برنامج القطارات كالآتي:

تنطلق الرحلة الأولى، من بني صاف على الساعة: 40: 05. فيما تنطلق الرحلة الثانية من بني صاف على الساعة: 10:10.

وفيما يخص مواقيت رحلات القطار على خط ما بين الولايات الرابط بين مدينة وهران و مدينة بني صاف. مرورا بالعامرية، وحاسي الغلة، والمالح، وشعبة اللحم، ومدينة عين تموشنت.

فتنطلق الرحلة الأولى من مدينة وهران على الساعة 10: 08. فيما تنطلق الرحلة الثانية من مدينة وهران على الساعة 17:02.

كما تكون رحلات القطار عبر خط عين تموشنت ووهران، حسب البرنامج التالي:

تنطلق الرحلة الاولى من عين تموشنت على الساعة 06:00 صباحا، والعودة من وهران على الساعة 08:10.

وتنطلق الرحلة التانية من عين تموشنت على الساعة 10h30، والعودة من وهران على الساعة: 13h300.

فيما تنطلق الرحلة الثالثة من عين تموشنت على الساعة 15h00 والعودة من وهران على 17:02.

كما سيكون برنامج يوم الجمعة حسب التوقيت الآتي:

تنطلق الرحلة الأولى من عين تموشنت على الساعة 10h30 والعودة من مدينة وهران 17h02.

فيما تنطلق الرحلة الثانية على الساعة 15h00 والعودة من مدينة وهران على الساعة 17:02.