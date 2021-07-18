هذا برنامج سير القطارات الخاص بعيد الأضحى

أعلنت شركة النقل بالسكك الحديدية، اليوم الأحد، عن برنامج سير القطارت الخاص بعيد الأضحى المبارك.

وحسب بيان للشركة، فإن قطارات الخطوط الطويلة تنطلق ابتداء من منتصف النهار في اليوم الأول لعيد الأضحى.

بينما ستبقى كل القطارات الجهوية من وإلى العاصمة “المسيلة – سطيف – بجاية – شلف”، بنفس التوقيت المعتاد.

وتسير قطارات ضواحي العاصمة حسب برنامج يوم الجمعة، في أول أيام العيد، وتبقى قطارات ضواحي وهران بنفس التوقيت.

أما ثاني يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، فستعود القطارات للبرنامج العادي.