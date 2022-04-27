هذا برنامج سير القطارات الخاص بعيد الفطر

أعلنت شركة النقل بالسكك الحديدية، اليوم الاربعاء، عن برنامج سير القطارات الخاص بعيد الفطر المبارك.

وفي هذا السياق وضعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في بيان لها،برنامجا خاصا لرحلات القطارات الخطوط الطويلة من أجل ضمان الخدمة قبل وأثناء أيام العيد وتسهيل تنقل المسافرين.

وحسب ذات البيان يندرج البرنامج ضمن ثلاثة محاور، بداية من يوم غد الخميس الى غاية ليلة العيد، وأول أيام العيد، وبداية من ثاني أيام العيد.

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