هذا برنامج سير القطارات خلال شهر رمضان

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن إعادة برمجة مواقيت سير القطارات خلال شهر رمضان المبارك.

وحسب بيان للشركة، فإنه يمكنكم الاطلاع على البرنامج الكامل لسير القطارات وتحميله بالضغط على الروابط التالية:

الجزائر- الثنية

مواقيت سير القطارات من و الي الجزائر-الثنية خلال شهر رمضان الكريم 2022

الجزائر – العفرون

مواقيت سير القطارات من و الي الجزائر-العفرون خلال شهر رمضان الكريم 2022

الجزائر – زرالدة

مواقيت سير القطارات من و الي الجزائر-زرالدة خلال شهر رمضان الكريم 2022

الجزائر – واد عيسي

مواقيت سير القطارات من و الي الثنية-واد عيسي خلال شهر رمضان الكريم 2022

الجزائر- المطار الدولي هواري بومدين

مواقيت سير القطارات من و الي مطار هواري بومدين خلال شهر رمضان الكريم 2022

طالع أيضا:

توقف حركة سير القطارات على خط وهران وبشار

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، إن حركة سير القطارات على الخط الرابط بين وهران وبشار، ذهابا وإيابا، متوقفة مؤقتا.

وجاء في بيان للشركة: “إثر هبوب رياح قوية وزوابع رملية على مناطق الجنوب الغربي للوطن.فإن الطرقات وخطوط السكك الحديدية تشهد تراكما للرمال في العديد من النقاط خاصة على محور البيض- مشرية- النعامة”.

كما أضاف البيان: “وعليه فإن حركة سير القطارات على الخط الرابط بين وهران وبشار، ذهابا وإيابا. متوقفة مؤقتا وإلى إشعار جديد”.

كما تقدمت الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية باعتذاراتها الخالصة لزبائنها عن الازعاج الناجم عن هذا الطارئ الخارج عن إرادتها.