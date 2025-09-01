هذا برنامج سير القطار الليلي خط الجزائر – وهران – تلمسان

نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الإثنين، مواقيت سير القطار الليلي على خط الجزائر- وهران - تلمسان.

وأوضحت الشركة أن القطار الليلي يربط تسعة ولايات، وهذا انطلاقا من الجزائر وصولا إلى مدينة تلمسان مرورا بمدينتي وهران وسيدي بلعباس.

حيث يتوقف القطار في محطات البليدة، عين الدفلى، الشلف، غليزان، المحمدية، وهران، واد تليلات، سيدي بلعباس وصولا إلى محطة تلمسان.

وتم برمجة هذا الخط لربط الولايات الشرقية بالولايات الغربية للوطن، فبخصوص خط الجزائر – تلمسان الانطلاق يكون على الساعة 22:00 والوصول على الساعة 06:52.

أما الانطلاق من تلمسان نحو الجزائر فالانطلاق يكون على الساعة 19:30 والوصول على الساعة 05:00.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور