هذا برنامج عمل حافلات إيتوزا في عيد الأضحى 

سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر إيتوزا برنامجا خاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قصد تسهيل تنقلات المواطنين بين الأحياء والبلديات.

وحسب بيان للمؤسسة، سخرت ايتوزا 138 حافلة موزعة على 129 خط بالنسبة لليوم الأول والثالث من عيد الأضحى المبارك.

كما سخرت 219 حافلة موزعة على 129 خط بالنسبة لليوم الثاني، في إطار برنامج الترحم لزيارة المقابر.

وسيكون أول انطلاق على الساعة 06:30 صباحا إلى غاية الساعة 19:00 مساءا بمعدل الرحالات من 30 إلى 40 دقيقة.

وفيما يخص الخدمة الليلية، توفر مؤسسة إيتوزا 19 حافلة موزعة على 19 خط، من الساعة 19:00 سا إلى غاية منتصف الليل.

وبالنسبة لبرنامج الترحم “زيارة المقابر” المبرمجة لليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، سيكون أول انطلاق على الساعة 06:00 صباحا إلى غاية الساعة 13:00 زوالا حسب البرنامج التالي:

محطة أول ماي إلى مقبرة العالية، وساحة الشهداء بإتجاه مقبرة العالية، ومحطة شوفالي بإتجاه مقبرة دالي براهيم. ومحطة باش جراح باتجاه مقبرة سيدي رزين مرورا ببراقي، ومحطة الحراش باتجاه مقبرة العالية مرورا بباش جراح، ومحطة الحراش باتجاه مقبرة سيدي الطيب.

هذا وتذكر إيتوزا زبائنها الكرام عن خطوط الدوام اليومية التي تمر على المقابر وهي محطة أول ماي باتجاه مقبرة المدنية وعين البنيان، وبن عكنون وسيدي امحمد.

وكذا محطة ساحة الشهداء باتجاه مقبرة القطار بوزريعة ووعين البنيان، ومحطة شوفالي باتجاه مقبرة بني مسوس وأولاد فايت.

ومحطة الحراش باتجاه مقبرة الرغاية، ومحطة درقانة الكروش والرويبة نحو مقبرة الرغاية وعين طاية وهراوة. ومحطة زرالدة باتجاه مقبرة سيدي منيف.

هذا وتتمنى المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري إيتوزا عيد مبارك لكل الجزائريين.