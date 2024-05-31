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هذا برنامج قطار خنشلة–عين البيضاء–قسنطينة

بقلم نادية بن طاهر
هذا برنامج قطار خنشلة–عين البيضاء–قسنطينة
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كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن مواقيت انطلاق القطار على الخط الجديد خنشلة-عين البيضاء–قسنطينة.

وحسب بيان للشركة، يدخل هذا البرنامج حيز الخدمة ابتداء من يوم السبت 01 جوان 2024 كالتالي:

رحلة صباحية على الساعة الخامسة 5:00 صباحا، انطلاقا من محطة خنشلة باتجاه ولاية قسنطينة مرورا بعين البيضاء.

ورحلة مسائية انطلاقا من محطة قسنطينة باتجاه محطة خنشلة على الساعة الرابعة 00: 16 مساء. ليصل إلى محطة خنشلة على الساعة السابعة وثمان دقائق 08: 19 مساءً.

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