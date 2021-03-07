هذا برنامج مسابقات الالتحاق بالدكتوراه بجامعة الشلف

انطلقت بجامعة حسيبة بن بوعلي بشلف مسابقات الإلتحاق بالدكتوراه

وتتعلق المسابقات الإلتحاق بالتكوين في الطور الثالث من أجل الحصولعلى شهادة الدكتوراه.

وجاء المسابقة بعنوان “السنة الجامعية 2020 – 2021 ” من 04 مارس 2021 إلى غاية10 أفريل 2021 في مختلف كلياتها ومعهدها .

وكانت فعاليات المسابقة الأولى للدكتوراه خلال هذا الموسم قد انطلقت من كليتي الحقوق والعلوم السياسية

وكلية علوم الطبيعة والحياة.

وجاء حضور الوفد الوزاري من أجل للوقوف على مدى حرص الجامعة على احترام البروتوكول الصحي الخاص بتنظيم المسابقة من جهة ،وسلامة المترشحين

وتمت هذه العملية تحت اشراف مدير الجامعة علي شكري ونائب مدير الجامعة المكلف بالطور الثالث

حساني حسان و الأمينة العامة للجامعة زناتي وهيبة.

وحسب بيان الإعلان عن مسابقات الدكتوراه بجامعة الشلف فان كلية علوم الطبيعة والحياة قد خصصت

09 مناصب لمسابقة الدكتوراه لفرع بيوتكنولوجيا لفائدة أكثر من 400 مترشح.

وانطلقت العملية الأولى بها يوم04 مارس 2021 في حين خصصت كلية العلوم القانونية 06 مناصب لفائدة أكثر من 1300 مترشحفي فرعي القانون العام المعمق والقانون الخاص .

وفي سياق متصل برمجت كلية الهندسة المدنية في فرع أشغال عمومية المسابقة يوم 06 مارس 2021،

وفرع الهندسة المدنية يوم 11 مارس 2021 ب 12 منصب في مختلف التخصصات.

،في حين خصصتكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 09 مناصب لفرع علم النفس يوم 27 مارس 2021 و 09 مناصب

لفرع التاريخ يوم 25 مارس 2021 .

أما كلية التكنولوجيا فقد خصصت للمسابقة 12 منصب في فرعالهندسة الميكانيكية ستبرمج يوم 27 مارس 2021

كما قامت كلية اللغات الأجنبية ببرمجة اللغة الفرنسية يوم 20 مارس 2021 ب 09 مناصب ويوم27 مارس 2021 للغة الإنجليزية ب 09 مناصب ايضا

وخصصت كلية الأداب والفنون 09 مناصب في مختلف تخصصاتها وحددت 25 مارس 2021 كتاريخ

لإجراء المسابقة .

في حين برمج معهد التربية البدنية و الرياضة موعد المسابقة من 1-3 أفريل 2021 في مختلف تخصصاته ب 18 منصب

تعتبر كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسير هي الأكبر من حيث المناصب المفتوحة ب 54 منصب في مختلف تخصصاتها، وتم تحديد يومي 03و10 افريل 2021 لاجراء المسابقة .

والجدير بالذكر بأن عملية التحضير لمسابقة الدكتوراه كانت عبر الأرضية الرقمية Progres.

وبعد مراقبة ومطابقة الملفات على مستوى مصالح الجامعة المكلفة بالتكوين فيما بعد التدرج عبر Progres تم الاعلان عن قائمة المترشحين.

وتلاها فترة ايداع الطعون للمترشحين غير المقبولين وبعد دراستها تم الاعلان يوم 10 فيفري2021 عن القائمة النهائية للمترشحين للمسابقة عبر Progres