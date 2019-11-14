هذا برنامج مشاريع تهيئة شبكة طرقات بلديات ولاية الجزائر

في إطار برنامج تهيئة شبكة الطرق بالعاصمة وتحديثها، سطّرت مديرية الأشغال العمومية للولاية برنامجا واسعا يتضمن عدة مشاريع لتهيئة وتأهيل طرقات.

وسيشمل هذا البرنامج عديد البلديات والأحياء حسبما اعلنت مصالح الولاية، بحيث ستتم أشغال إعادة تهيئة طرقات مختلف أحياء البلديات الشراقة، سيدي أمحمد، سيدي موسى، تسالة المرجة، الحراش، باش جراح، حسين داي. الكاليتوس، براقي، بوزريعة، بئر مراد رايس، بئر توتة وأولاد الشبل.

وأشغال تهيئة وتزفيت طرق ومداخل بلديات، السويدانية، عين البنيان، السحاولة، الكاليتوس، بوزريعة والدويرة.

ودراسة ومتابعة وإنجاز مشروع طريق حي 24 فبراير ببلدية سيدي موسى، بما فيها الأرصفة ومجاري المياه المحاذية للطريق.

وتهيئة الطريق الرابط بين مستشفى زرالدة والمدينة الجديدة لسيدي عبد اللّه، أشغال إعادة تهيئة الأرصفة وشبكات الصرف ببلدية بئر توتة، أشغال إعادة تأهيل الإنارة العمومية بعين النعجة، بلدية جسر قسنطينة.