هذا برنامج نقل المصلين نحو جامع الجزائر لأداء صلاة العيد

أعلنت عمادة جامع الجزائر، عن برنامج نقل المصلّين نحو الجامع، لأداء صلاة عيد الأضحى.

وحسب بيان لذات الهيئة، سيتم نقل المصلين، من طرف المؤسّسة العمومية للنقل الحضريّ والشّبه الحضريّ لمدينة الجزائر وضواحيها ‘إيتوزا”.

ويبدأ نقل المصلين على الساعة الخامسة والنصف صباحا، مع برمجة رحلات العودة مباشرة بعد الإنتهاء من الصلاة.



