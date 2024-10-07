هذا تاريخ إجراء الاختبارات الشفوية للمشاركين في مسابقة توظيف القضاة

أعلنت وزارة العدل في بيان لها، اليوم الاثنين، تاريخ إجراء الاختبارات الشفوية للمشاركين في مسابقة توظيف القضاة.

وحسب بيان الوزارة، فإن الاختبارات الشفوية للقبول النهائي ستجرى أيام 17-18-19-20-21 نوفمبر المقبل. بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة.

وأوضح المصدر نفسه أن الاختبارين الشفويين للقبول النهائي يتضمن محادثة مع اللجنة في المواد المدنية و الإجراءات المدنية والإدارية. ومحادثة مع اللجنة في القانون الجزائي والإجراءات الجزائية.

كما يخضع المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية لفحوص طبية ونفسية للتحقق من استيفاتهم شرط الكفاءة البدنية والعقلية. واستعدادهم لممارسة مهام القاضي، يضيف بيان الوزارة.

وعلى المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية إكمال ملف ترشحهم بالوثائق التالية:

1 - ثلاث (03) شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر.

شهادة يسلمها طبيب عام تثبت أن المترشح في صحة جيدة.

شهادة يسلمها طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معد.

شهادة يسلمها أخصائي في الأمراض العقلية تثبت تمتع المترشح بكامل قواه العقلية.

2- تعهد كتابي بمتابعة التكوين لمدة ثلاث (3) سنوات بدون انقطاع على مستوى المدرسة العليا للقضاء والجهات القضائية. وقبول كل منصب تعيين خلال فترة التكوين و عند نهايته (وثيقة تسلمها المدرسة).

3- تعهد كتابي بخدمة قطاع العدالة لمدة لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة (وثيقة تسلمها المدرسة).

وأشارت وزارة العدل إلى أن قوائم توزيع المترشحين ستنشر لاحقا على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والمدرسة العليا للقضاء.