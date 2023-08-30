هذا تاريخ إجراء مسابقة توظيف أئمة ومرشدات دينيات

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الأربعاء، عن تحديد تاريخ إجراء مسابقة التوظيف على أساس الاختبارات لولاتي بجاية وتيزي وزو برتبتي إمام أستاذ ومرشدة دينية.

وجاء في بيان الوزارة “ليكن في علم جميع المترشحين والمترشحات المقبولين للمشاركة في مسابقة التوظيف على أساس الاختبارات. لولاتي بجاية وتيزي وزو برتبتي إمام أستاذ ومرشدة دينية. أنه تم تحديد تاريخ إجراء المسابقة يومي الإثنين والثلاثاء 04 و 05 سبتمبر 2023 “.

كما أشار البيان أن المسابقة ستجرى بالمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف. بدار الإمام المحمدية الجزائر على الساعة 07:30 صباحا.

قائمة المترشحين والمترشحات المقبولين: