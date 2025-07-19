هذا تاريخ إنطلاق موسم التخفيضات الصيفية 

حددت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تاريخ إنطلاق الفترة الصيفية للبيع بالتخفيض.

وأوضحت الوزارة أن الفترة الصيفية للبيع بالتخفيض لـ1447هـ -2025م تنطلق من 26 جويلية إلى غاية 13 سبتمبر2025.

وتدعو الوزارة الأعوان الاقتصاديين إلى اغتنام هذه الفرصة لممارسة نشاط البيع بالتخفيض خلال هذه الفترة.

كما تدعوهم لتفعيلها والمساهمة الفعالة في انجاحها وحثهم على تطبيق أسعار مخفضة وتنافسية مما يسمح للمستهلكين الاستفادة من السلع والخدمات بأسعار ترويجية ومخفضة.

وأضاف البيان أنه على الراغبين في الحصول على رخصة ممارسة هذا النوع من البيوع التقدم الى مصالح مديريات التجارة الولائية المختصة إقليميا مصحوبين بملف يحتوي على الوثائق التالية:

نسخة من مستخرج السجل التجاري، أوعند الاقتضاء نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف. قائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض وكمياتها.

وأيضا قائمة تبين التخفيضات في الأسعار المقرر تطبيقها وكذا الأسعار المشهرة سابقا.