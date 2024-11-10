هذا تاريخ الاعلان عن فتح الترشح إلى رتبة “أستاذ بحث أ” والترقية إلى رتبة “مدير بحث”

أعلنت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه بتاريخ 12 نوفمبر الجاري سيتم الاعلان عن فتح الترشح إلى رتبة “أستاذ بحث أ” والترقية إلى رتبة “مدير بحث” الخاص بالباحثين الدائمين.

ووفقا للمصدر نفسه، فإنه سيتم ابتداء من سنة 2025 اعتماد دورتين في السنة بدلا من دورة واحدة (1) في السنة. يضيف البيان.

تمديد فترة الإيداع للمعنيين الترشح إلى رتبة أستاذ مميز

كما أعلنت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي أيضا تمديد فترة الايداع للمعنيين بالترشح إلى رتبة أستاذ مميز، إلى غاية 23 نوفمبر 2024 مع إدماج المتقاعدين كما تنص عليه المادة 15 من القانون الأساسي للأستاذ الباحث.