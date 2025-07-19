هذا تاريخ انطلاق “الصولد” للفترة الصيفية

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، اليوم السبت، أن الفترة الصيفية للبيع بالتخفيض (الصولد)، ستنطلق من 26 جويلية إلى غاية 13 سبتمبر 2025.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنها أعلمت جميع الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين بأنه طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي. رقم 06-215 المؤرخ في 18 يونيو 2006، الذي يحدد شروط وكيفيات البيع بالتخفيض والبيع الترويجي. والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية .بواسطة فتح الطرود، المعدل والمتمم، بأن الفترة الصيفية للبيع بالتخفيض (1447هـ -2025م). تنطلق من 26 جويلية إلى غاية 13 سبتمبر2025.

كما دعت الوزارة الأعوان الاقتصاديين إلى اغتنام هذه الفرصة لممارسة نشاط البيع بالتخفيض خلال هذه الفترة. مؤكدة على تفعيلها والمساهمة الفعالة في إنجاحها وحثهم على تطبيق أسعار مخفضة وتنافسية. مما يسمح للمستهلكين الاستفادة من السلع و الخدمات بأسعار ترويجية و مخفضة.

وعليه، فعلى الراغبين في الحصول على رخصة ممارسة هذا النوع من البيوع التقدم إلى مصالح مديريات التجارة الولائية المختصة إقليميا. مصحوبين بملف يحتوي على نسخة من مستخرج السجل التجاري، أو عند الاقتضاء نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف. قائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض وكمياتها. بالإضافة إلى قائمة تبين التخفيضات في الأسعار المقرر تطبيقها وكذا الأسعار المشهرة سابقا.

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