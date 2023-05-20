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هذا تاريخ تقديم شهادات التقييم والدفاتر المدرسية

بقلم أسماء.ع
هذا تاريخ تقديم شهادات التقييم والدفاتر المدرسية
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كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت، عن تاريخ تسليم الشهادات والدفاتر المدرسية.

كما أوضح وزير التربية، في لقاء لضبط الترتيبات المتعلقة بالامتحانات المدرسية، أن عملية طبع الشهادات ودفاتر التقييم سيكون من 11  إلى 20 جوان القادم.

في حين، تم تحديد يوم الخميس 22 جوان لتسليم الشهادات والدفاتر ذاتها على كل المدارس التربوية الابتدائية عبر الوطن. قائلا إنها “سابقة في تاريخ التعليم الابتدائي”.

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