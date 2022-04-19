هذا تاريخ صب الزيادات الجديدة في الأجور

كشفت مديرة أنظمة الرواتب بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، نصيرة موساوي. أن صب الزيادات الجديدة في الأجور والمتعلقة برفع النقطة الإستدلالية يكون بوم الفاتح من ماي القادم. وبأثر رجعي من أول مارس 2022.

وقالت موساوي، خلال نزولها ضيفة في برنامج “حديث الساعة” لإذاعة جيل أف أم الشبابية، أن الأثر المالي المترتب عن تلك الزيادات مع الخفض الجبائي على الدخل الاجمالي بالنسبة لحزينة الدولة يقدر بـ 400 مليار دينار سنويا.

وأشارت ذات المتحدثة، أنه بالنسبة لقطاع الوظيف العمومي، فإن هذه الزيادات تمس 2 مليون و 700 ألف موظف وعون متقاعد. منهم 360 ألف تتحمل الزيادات الموجهة إليهم الجماعات الإقليمية “ميزانية البلدية والولاية”. مع التأكيد على أن ميزانية الدولة تتحمل على عاتقها الزيادات الموجهة للموظفين في البلديات العاجزة ماليا.

وكشفت موساوي، أنه رغم التقلبات المستمرة و الزيادات الأسعار في الأسواق الدولية، إلا أن رئيس الجمهورية نفذ خطة تمنع من أي أثر بالغ على معيشة المواطن ووضع مخرجات اقتصادية. منها ما ورد في اجتماع مجلس الوزراء شهر أكتوبر 2021.

كما أشارت ذات المتحدثة، إلى الإستراتيجية المتبعة والمعتمدة على أربعة عناصر منها تأسيس منحة البطالة كمرحلة أولية والتي تكلّف خزينة الدولة 142 مليار دينار سنويا. وتمس الزيادات حوالي 2 مليون و 400 ألف طالب عمل. بالإضافة كذلك إلى رفع معاشات التقاعد. وتطبيق سلم الضريبة على الدخل الإجمالي الجديد المعتمد على اعفاء الاجور الضعيفة والمتوسطة من الجباية والرفع في النقطة الاستدلالية

من جهته أكد مدير الاتصال بمديرية الضرائب، منير ديدون، أن سياسة الإصلاحات الجبائية منذ سنة 2021 تأتي لتحقيق هدفين رئيسيين وهما تحقيق العدالة الجبائية. ودعم الإستثمار. وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق إقلاع إقتصادي عقلاني وعملي.