هذا تاريخ وتوقيت المواد التي سيجتازها ممتحنو “البيام”

تنطلق ابتداء من يوم غد الأحد، امتحانات شهادة التعليم المتوسط، للسنة الدراسية 2018/2019.

وسيجتاز أكثر من 600 ألف مترشح امتحان البيام، عبر 2490 مركز أجراء، على مستوى التراب الوطني.

ويجتاز المترشحون في اليوم الأول من الامتحان، غدا الأحد 09 جوان، كل من اللغة العربية، علوم فيزيائية وتكنولوجيا.

فيما خصصت الفترة المسائية لاجتياز امتحاني التربية الاسلامية والتربية المدنية.

وفي اليوم الثاني من الإمتحان، المقرر يوم الاثنين 10 جوان، سيتم صباحا اجتياز كل من مادتي الرياضيات واللغة الانجليزية.

لتخصص الفترة المسائية،ـ ابتداءا من الثانية والنصع ظهرا، وعلى مدار ساعة ونصف، اجتياز امتحان التاريخ والجغرافيا.

أما في اليوم الثالث والأخير، الموافق ليوم الثلاثاء 11 جوان، سيجتاز المترشحون اللغة الفرنسية، علوم الطبيعة والحياة، وفي الفترة المسائية اللغة الأمازيغية.