هذا ترتيب الدول الأكثر جوعاً في العالم

تصدرت جمهورية الكونغو الديمقراطية مؤشر الجوع العالمي لعام 2021، بنسبة بلغت 19.6%. فيما جاءت أفغانستان في المركز الثاني بنسبة 16.9%.

وجاءت اليمن في المركز الثالث عالميا بنسبة 16.1%. ثم نيجيريا 13%، إثيوبيا 12.9%، سوريا 12.4%، السودان 9.6%، جنوب السودان 7.2%، هايتي 4.4%، زيمبابوي %3.4.

ويقيس التقرير مؤشر الجوع من خلال أربعة عوامل وهي نقص التغذية “الجوع الغذائي”: نسبة السكان الذين يعانون نقص الغذاء. نقص التغذية الحاد للأطفال ويخص نسبة الأطفال ما دون خمس سنوات الذين يعانون من نقص الغذاء. قصر القامة (التقزم) نسبة الأطفال ما دون خمس سنوات ويعانون مرض قصر القامة بسبب نقص الغذاء. وكذا نسبة وفيات الأطفال ما دون خمس سنوات بسبب نقص الغذاء.

وبحسب منظمة الصحة والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة “فاو”، فإن “الجوع الغذائي” يعني عدم حصول الفرد على غذاء يعطيه 1650-2000 سعر حراري يوميا كحد أدنى.