هذا ترقيم الولايات العشر الجديدة ومقراتها

حدّدت الحكومة أسماء وترقيم الولايات العشر الجديدة ومقراتها حسبما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وحسب المرسوم الرئاسي رقم 21-117، الذي نشر في الجريدة الرسمية فقد تم ترسيم الولايات كما يلي:
49- ولاية تميمون مقرها مدينة تيميمون.
50- ولاية برج باجي مختار مقرها مدينة برج باجي مختار.
51- ولاية أولاد جلال مقرها مدينة أولاد جلال.
52- ولاية بني عباس مقرها مدينة بني عباس.
53 ولاية إن صالح مقرها إن صالح.
54- ولاية إن قزام مقرها إن قزام.
55- ولاية توقرت مقرها توقرت.
56- ولاية جانت مقرها جانت.
57- ولاية المغير مقرها المغير.
58- ولاية المنيعة مقرها المنيعة.
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