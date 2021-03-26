هذا ترقيم الولايات العشر الجديدة ومقراتها

حدّدت الحكومة أسماء وترقيم الولايات العشر الجديدة ومقراتها حسبما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وحسب المرسوم الرئاسي رقم 21-117، الذي نشر في الجريدة الرسمية فقد تم ترسيم الولايات كما يلي:

49- ولاية تميمون مقرها مدينة تيميمون.

50- ولاية برج باجي مختار مقرها مدينة برج باجي مختار.

51- ولاية أولاد جلال مقرها مدينة أولاد جلال.

52- ولاية بني عباس مقرها مدينة بني عباس.

53 ولاية إن صالح مقرها إن صالح.

54- ولاية إن قزام مقرها إن قزام.

55- ولاية توقرت مقرها توقرت.

56- ولاية جانت مقرها جانت.

57- ولاية المغير مقرها المغير.

58- ولاية المنيعة مقرها المنيعة.