هذا تعقيب الزوايا الأشراف على ملكة جمال الجزائر 2019

عقبت نقابة الزوايا الاشراف على ما اسفرت عنه نتائج مسابقة ملكة جمال الجزائر وتتويج خديجة بن حمو من ولاية أدرار.

ودعت النقابة الى عدم والسخرية على مخلوقاته الله، قائلة، من تتبع عورة مؤمن كشف الله عورته.

مضيفة، ثم هذه مخلوقات الله كخزائن مقفلة مفاتيحا عند الخالق عز وجل ولا يعلم قلوب مخلوقاته إلا هو.

ثم ما ترونه في اتباع بنات العائلات فالجزائريات الحمد لله طاهرات ومن رماهن فكأنما رمى المحصنات.

ليس كل مضهر يحكم عليه المرء فالله سبحانه وتعالى قال “إلا من اتى الله بقلب سليم”.

ثم من يدري ما يعمله المخلوقات بينهم وبين خالقهم فالله ادرى واعلم وفي زوجة فرعون كفاية لمن سبقت له العناية .

وقالت النقابة ان هناك من راسلها ، وحتى احدهم علق بصفحتنا عن مسابقة جمال النساء بالجزائر.

متسائلة، اين العيب في ذالك؟ فالجمال تجلي مرآة الله في مخلوقاته وبدائع صنع الله الواحد الاحد.