هذا تفسير الزوايا الأشراف لحادثة الصراصير في الحرم المكي

ربطت نقابة الزوايا الأشراف بالجزائر ظاهرة الصراصير في ساحات الحرم المكي بالبترول.

وقالت النقابة أن ما حدث في الحرم المكي للصراصير التي ساحت في حرمه سببه نقص مادة الذهب الاسود البترول والذي يربطه سرا عظيم من الله بالبقعة الشريفة.

ولنقصه سلط الله الصراصير السود علامة وانذار للحفاظ على هذه المادة التي تتحكم في ارتفاع اسعار الحج.

وتمنت النقابة من الله العزيز الحكيم ان يرد هذه المادة ردا وفيرا للتقليل من سعر الحج الذي نتمناه لكل من شوقت نفسه زيارة بيت الله الحرام.

وقالت النقابة ان الحج الى بيت الله الحرام فريضة على من يسر الله احواله في الدنيا،اما الفقراء فلا فرض عليهم ولكن شوقهم ونفحتهم لزيارته هي من تكون دعواهم قريبة ومستجابة.