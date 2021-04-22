هذا توزيع كورونا المتحورة في الجزائر

أعلن معهد باستور بالجزائر، اليوم الخميس، عن تسجيل 166 إصابة جديدة، بسلالات كورونا المتحورة في الجزائر.

وأشار البيان أنه تم تأكيد 65 حالة جديدة من السلالة البريطانية (B.1.1.7) و101 حالة جديدة من السلالة النيجيرية (B.1.525).

وبالنسبة للحالات المؤكدة من السلالة البريطانية (B.1.1.7)، يتعلق الأمر بـ:

29 حالة من ولاية الجزائر، 6 من البليدة، 7 بكل من بجاية ووهران وتندوف،3 من غليزان، حالتين بورقلة والبيض.

بالإضافة إلى حالة واحدة من ولاية تيارت، حالة واحدة من ولاية تيزي وزو.

وبالنسبة للحالات المؤكدة من السلالة النيجيرية B.1.525، يتعلق الأمر بـــ:

39 حالة من ولاية الجزائر، 19 من وهران، 16 من المدية، 12 من الأغواط، 4 حالات بكل من بجاية والبويرة.

بالإضافة إلى 3 بكل غليزان وعين صالح، حالة واحدة بتقرت.