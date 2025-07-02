هذا توقيت القطار الليلي “الجزائر – تقرت – الجزائر”

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن توقيت القطار الليلي خط “الجزائر - تقرت – الجزائر”.

وأضافت المؤسسة في بيان لها، أن الانطلاق من محطة آغا “الجزائر” نحو تقرت ستكون على الساعة 13: 18 سا أيام السبت، الإثنين و الأربعاء.

بينما الانطلاق من تقرت نحو محطة آغا “الجزائر” على الساعة 30: 17 سا أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس. كما سيتوقف القطار في محطات بومرداس، الثنية، البويرة، بني منصور، برج بوعريريج. المسيلة، بريكة، عين توتة، القنطرة، لوطاية، بسكرة، المغير، جامعة.

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