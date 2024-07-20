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هذا توقيت القطار الليلي بين العاصمة وتقرت

بقلم نادية بن طاهر
هذا توقيت القطار الليلي بين العاصمة وتقرت
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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن توقيت القطار الليلي (الجزائر - تقرت – الجزائر).

وحسب بيان للشركة، سيكون الانطلاق من محطة آغا (الجزائر) نحو تقرت على الساعة 13: 18، أيام السبت، الإثنين، الأربعاء.

كما يكون الانطلاق من تقرت نحو محطة آغا (الجزائر) على الساعة 30: 17، أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس.

ويتوقف القطار في محطات بومرداس، والثنية، والبويرة، وبني منصور، وبرج بوعريريج، والمسيلة، وبريكة، وعين توتة، والقنطرة، ولوطاية، وبسكرة، المغير، وجامعة.

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