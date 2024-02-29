هذا توقيت القطار الليلي بين العاصمة وتقرت

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن توقيت القطار الليلي على خط (الجزائر – تقرت – الجزائر).

وأوضح بيان للشركة، أن الانطلاق يكون من محطة آغا (الجزائر) نحو تقرت على الساعة 13: 18. وذلك أيام السبت، الإثنين، الأربعاء.

كما يكون الانطلاق من تقرت نحو محطة آغا (الجزائر) على الساعة 30: 17، أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس.

ويتوقف القطار في محطات بومرداس، والثنية، والبويرة، وبني منصور، وبرج بوعريريج، والمسيلة، وبريكة، وعين توتة، والقنطرة، ولوطاية، وبسكرة، المغير، وجامعة.