هذا توقيت القطار الليلي خط “الجزائر – تقرت – الجزائر”

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن توقيت القطار الليلي خط “الجزائر - تقرت- الجزائر”.

وفي بيان للمؤسسة، فإن إنطلاق القطار من محطة آغا “الجزائر” نحو تقرت سيكون على الساعة 13: 18 سا أيام السبت، الإثنين، الأربعاء. والإنطلاق من تقرت نحو محطة آغا “الجزائر” على الساعة 30: 17 أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس.

وأضافت المؤسسة أن القطار سيتوقف في محطات بومرداس، الثنية، البويرة، بني منصور، برج بوعريريج، المسيلة. بالإضافة كذلك إلى بريكة، عين توتة، القنطرة، لوطاية، بسكرة، المغير، جامعة.