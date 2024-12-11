هذا توقيت القطار الليلي خط “الجزائر – تقرت – الجزائر”
بقلم أمينة داودي
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن توقيت القطار الليلي خط “الجزائر - تقرت- الجزائر”.
وفي بيان للمؤسسة، فإن إنطلاق القطار من محطة آغا “الجزائر” نحو تقرت سيكون على الساعة 13: 18 سا أيام السبت، الإثنين، الأربعاء. والإنطلاق من تقرت نحو محطة آغا “الجزائر” على الساعة 30: 17 أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس.
وأضافت المؤسسة أن القطار سيتوقف في محطات بومرداس، الثنية، البويرة، بني منصور، برج بوعريريج، المسيلة. بالإضافة كذلك إلى بريكة، عين توتة، القنطرة، لوطاية، بسكرة، المغير، جامعة.
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