أخبار الجزائر

هذا توقيت القطار الليلي على خط العاصمة وتقرت

بقلم نادية بن طاهر
  • 86
  • 0

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن توقيت القطار الليلي، على خط “الجزائر_تقرت_الجزائر”.

وحسب بيان للمؤسسة، يكون الانطلاق من محطة آغا بالجزائر العاصمة، نحو تقرت، على الساعة “13: 18” مساء. وذلك أيام السبت، الإثنين، والأربعاء.

فيما الانطلاق من تقرت نحو محطة آغا بالجزائر العاصمة، على الساعة “30: 17” مساء. وذلك أيام الأحد، الثلاثاء، والخميس.

ويتوقف القطار في محطات بومرداس، والثنية، والبويرة، وبني منصور، وبرج بوعريريج، والمسيلة، وبريكة، وعين توتة، والقنطرة، ولوطاية، وبسكرة، المغير، وجامعة.

