هذا توقيت سير القطار الليلي الجزائر- تقرت

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية (sntf)، عن توقيت القطار الليلي خط الجزائر - تقرت – الجزائر.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الانطلاق من محطة آغا (الجزائر) نحو تقرت سيكون لى الساعة 13: 18. وهذا أيام السبت، الإثنين، الأربعاء.

أما الانطلاق من تقرت نحو محطة آغا (الجزائر) سيكون على الساعة 30: 17، وهذا أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس.

كما يتوقف القطار في محطات بومرداس، الثنية، البويرة، بني منصور، برج بوعريريج، المسيلة، بريكة، عين توتة، القنطرة، لوطاية، بسكرة، المغير وجامعة، حسب البيان نفسه.

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