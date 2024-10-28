هذا توقيت سير القطار الليلي خط الجزائر – عنابة

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية، عن توقيت سير القطار الليلي على خط الجزائر - عنابة – الجزائر.

وأوضحت الشركة عبر فايسبوك أن رحلات القطار الليلي ستكون يومية مع التوقف في محطات الحراش، البويرة. بني منصور، برج بوعريريج، سطيف، قسنطينة، الحروش وعزابة.

حيث سيكون الانطلاق من محطة الجزائر نحو عنابة على الساعة 40: 18، أما الانطلاق من محطة عنابة نحو الجزائر سيكون على الساعة 20: 20.

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