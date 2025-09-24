هذا توقيت سير القطار على خط “الجزائر – باتنة – الجزائر”

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن مواقيت الرحلات اليومية على خط “الجزائر - باتنة – الجزائر”.

وحسب بيان للشركة، فإن القطار سيتوقف في محطات عين توتة – بريكة – برهوم – المسيلة – برج بوعريريج – البويرة – بومرداس.. وسيكون الإنطلاق من محطة آغا (الجزائر) نحو باتنة على الساعة 15 : 13. وكذا الإنطلاق من باتنة نحو محطة آغا (الجزائر) على الساعة 50: 22.

