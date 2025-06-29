هذا توقيت سير قطار الجزائر- وهران
بقلم عايدة.ع
نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مواقيت سير قطار خط الجزائر - وهران – الجزائر.
وأوضحت الشركة أنها توفر رحلات يومية على خط (الجزائر – وهران – الجزائر ) مع توقف القطارات في محطات ولايات البليدة. عين الدفلى، الشلف، غليزان، ( المحمدية ) معسكر.
كما اشارت الشركة أن القطار الليلي ينطلق ويتوقف في محطة تلمسان حسب برنامج خاص، حيث يكون الانطلاق عبر خط الجزائر-وهران- تلمسان، على الساعة 22:00، والوصول إلى وهران 03:30 ، أما الوصول إلى تلمسان فيكون على الساعة 06:52.
أما خط تلمسان – وهران – الجزائر، فيكون الانطلاق على الساعة 19:30، والوصول إلى وهران 22:04، والوصول إلى الجزائر على الساعة 05:00.
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