أخبار الجزائر

هذا توقيت سير قطار عنابة-الجزائر

بقلم أسماء.ع
اعلنت المؤسسة الوطنية للسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، عن التوقيت الجديد لسير القطار الليلي ( عنابة - الجزائر).

وستكون مواقيت إنطلاق القطار على خط عنابة- الجزائر ، إبتداء من يوم الأربعاء على النحو التالي:
 الانطلاق من محطة عنابة نحو الجزائر على الساعة 00: 21 .
 الانطلاق من محطة الجزائر نحو عنابة على الساعة 40: 18 . (نفس التوقيت المعتاد)
رحلات القطار الليلي يومية مع التوقف في محطات الحراش – البويرة- بني منصور – برج بوعريريج – سطيف – قسنطينة – الحروش – عزابة.
