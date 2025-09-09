هذا توقيت سير قطار عنابة-الجزائر

اعلنت المؤسسة الوطنية للسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، عن التوقيت الجديد لسير القطار الليلي ( عنابة - الجزائر).

وستكون مواقيت إنطلاق القطار على خط عنابة- الجزائر ، إبتداء من يوم الأربعاء على النحو التالي:

الانطلاق من محطة عنابة نحو الجزائر على الساعة 00: 21 .

الانطلاق من محطة الجزائر نحو عنابة على الساعة 40: 18 . (نفس التوقيت المعتاد)

رحلات القطار الليلي يومية مع التوقف في محطات الحراش – البويرة- بني منصور – برج بوعريريج – سطيف – قسنطينة – الحروش – عزابة.