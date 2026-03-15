هذا توقيت صلاة عيد الفطر المبارك

أعلنت مديرية الشؤون الدينية لولاية الجزائر، أن صلاة عيد الفطر المبارك عبر مساجد الولاية ستكون على الساعة الثامنة صباحا.

وأشارت المديرية في بيان لها، أنه وبناءً على الاجتماع الأخير للمجلس العلمي لولاية الجزائر، والذي عقد الدراسة وتحديد توقيت صلاة عيد الفطر، فإن توقيت صلاة عيد الفطر 1447هـ / 2026 سيكون في الساعة 08:00 صباحا.

ودعت المديرية، إلى ضرورة تنسيق الجميع والتبليغ في نطاق مسؤولياتهم، مع الحرص على توفير الظروف الملائمة لإقامة هذه الشعيرة المباركة في أجواء من النظام والسكينة.