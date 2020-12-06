هذا توقيت هبوط آخر طائرة بالمطار على المستوى الوطني

كشف أمين أندلسي، أن توقيت هبوط آخر طائرة بالمطار على المستوى الوطني سيكون على الساعة السادسة والنصف مساء.

وأفاد الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في تصريح للنهار أنه تم اختيار هذا التوقيت للسماح للمسافرين للحاق بوجهتهم.

كما تم اختيار هذا التوقيت احتراما لموعد الحجر الصحي الذي أقرته الحكومة على الساعة الثامنة مساء.

من جانب آخر، أكد أمين أندلسي، أنه لاحظ احترام صارم للبرتوكول الصحي من قبل المسافرين غداة انطلاق الرحلات الداخلية.

وثمن أندلسي، إحترام المسافرين للبروتوكول الصحي، داعيا الى الالتزام بإجراءات السلامة، والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستعمال المطهرات.

وفيما يخص اقتناء التذاكر عن طريق البطاقة الذهبية أو الأرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض، أفاد أن عديد المسافرين تجاوبوا ورحبوا بالفكرة.

ودعا الى اقتناء التذاكر عن طريق الأرضية الرقمية أو البطاقات البنكية، تفاديا للطوابير والازدحام على وكالات الجوية الجزائرية، وتجنبا للعدوى.

وتحدث أندلسي عن رحلات إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج والمسافرين الراغبين في الدخول إلى الجزائر لأسباب استثنائية.

وقال إن الجوية الجزائرية برمجت لهذا الغرض 24 رحلة إلى غاية الـ19 ديسمبر الجاري.

وفيما يخص أصحاب التذاكر الذين سبق لهم اقتناؤها ولم يتم استغلالها، أكد محدثنا انهم سيقومون بتعويض كل من يريد إعادة تأهيل التذاكر.

وتحدث أمين أندلسي عن خسائر شركة الخطوط الجوية الجزائرية، بسبب تعليق حركة النقل الجوي منذ منتصف مارس المنصرم.

وقال إن بلغت الخسائر لحد الآن 38 مليار دينار، وأكد أندلسي “نعمل جاهدين حتى تعود الشركة للعمل بأريحية”.

وأضاف “للمرة الأولى في تاريخ الطيران العالمي، ولا طائرة اقلعت عبر مطارات العالم، تأثير كورونا على شركان الطيران الجزائرية والعالمية سيبقى لسنوات”.