هذا جديد إنجاز الطريق الرابط بين تندوف والزويرات

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، رفقة وزير التجهيز والنقل للجمهورية الإسلامية الموريتانية، أعل ولد الفيرك، مساء الخميس، بنواكشوط، أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية-الموريتانية.

وحسب بيان للوزارة، تم عقد أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية-الموريتانية. لمتابعة مشروع إنجاز الطريق الرابط بين تندوف- الزويرات.

وتأتي الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية الموريتانية لمتابعة إنجاز مشروع طريق تندوف-الزويرات. تنفيذا لمخرجات الدورة الأولى لذات اللجنة التي أنعقدت من 11 الى 16 ديسمبر من عام 2022 بالجزائر.

وتم خلال الدورة الأولى، وضع خارطة طريق متعلقة بمرحلتي الدراسات والانجاز. تلتها انطلاق الدراسات الفنية للطريق الممتد على طول 840 كلم. بعد استكمال كل الإجراءات الإدارية والجمركية والحصول على مختلف التَرَاخيص من كلا الطرفين.

وبهذه المناسبة، ذكر الوزير بالزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية، لولاية تندوف، رفقة أخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في فيفري 2024. واشرافهما على إعطاء إشارة الانطلاق لأشغال إنجاز مشروع الطريق الاستراتيجي تندوف-الزويرات.

أين تم وضع حجر الأساس لمشروع المنطقة الحرة للتبادل التجاري، وتدشين المركزين الحدوديين.

أهمية تدشين المعبرين الحدوديين وإنجاز منطقة التبادل الحر

كما تطرق الوزير الى أهمية تدشين المعبرين الحدوديين وإنجاز منطقة التبادل الحر المتصلين بطريق تندوف الزويرات.

حيث أكد بأن هذا الإنجاز يمثل أحد أعمدة المستقبل المشترك بين الجزائر وموريتانيا والمواكب لتطلعات الشعبين الشقيقين.

ويندرج هذا، وهذا في إطار النظرة الاستشرافية لقائدي البلدين على المديين القصير والمتوسط. والهادفة الى إعطاء ديناميكية أكبر لأواصر التعاون المشترك. مما سيسمح بخلق فعالية أكبر للحركية الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وموريتانيا.

وأشار الوزير إلى أن أشغال إنجاز المقطع الأول من ذات الطريق الممتد على طول 320 كلم. والذي انطلقت به الاشغال بلغت اليوم نسبة انجاز تقدر ب20 %.

كما اعتبر الوزير بأن إنجاز ذات المشروع المدمج والمتكامل، والمتمثل في طريق تندوف الزويرات. سيفتح أفاقا جديدة وواعدة لتعزيز التعاون وترقية الشراكة الثنائية في قطاعات حيوية أخرى متصلة بذات المشروع، ومنها الصحة، التجارة. التّكوين المهني والاعلام. وذلك عبر إطلاق مشاورات بين البلدين لإنجاز عيادة متعددة الخدمات لأمراض الرئة في مدينة الزويرات. وتشييد مركز للتكوين المهني ببلدة كيفة، وإنجاز دار الصحافة وكذا مركز لعرض وتسويق المنتجات الجزائرية بنواكشوط.

وفي الأخير، دعا الوزير الشركات القائمة على إنجاز هذا المشروع الإستراتيجي، إلى ضرورة تعزيز ودعم الورشات بالإمكانيات والوسائل المادية والبشرية اللازمة لتسليم المشروع في الآجال المحددة. مع العمل على الالتزام بمعايير النوعية والجودة المطلوبتين.