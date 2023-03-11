هذا جديد استيراد سيارات أقل من 3 سنوات

أفادت منظمة حماية المستهلك، “ابوس”، أن بعض المتعاملين والمختصين الخواص انطلقوا في إقامة علاقات مع مؤسسات بيع السيارات المستعملة بالخارج.

كما أوضحت المنظمة، اليوم السبت، أن هذه العلاقات جاءت قصد دراسة العروض وأحسن السبل لوصول هذه السيارات بأقل تكلفة وأحسن نوعية.

هذه تفاصيل إقتناتها وجمركتها

وكانت المديرية العامة للجمارك، قد كشفت عن تفاصيل القيام بعملية اقتناء وجمركة السيارات أقل من 3 سنوات بالنسبة للأفراد المقيمين.

وجاء في بيان للمديرية العامة للجمارك، أنه وبصدور المرسوم التنفيذي رقم 23-74 المؤرخ في 20 فيفري 2023. الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين.في الجريدة الرسمية في عددها 11 المؤرخ في 22 فيفري 2023. فإنه يمكن للأفراد المقيمين القيام بعملية اقتناء وجمركة السيارات أقل من 3 سنوات.

وأوضح بيان للمديرية العامة للجمارك، أن الأمر يخص كل شخص طبيعي مقيم في الجزائر.

والسيارات المعنية بالإستيراد، هي كل سيارة سياحية أو نفعية مستعملة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ أول وضعها للسير إلى تاريخ التصريح بوضعها للإستهلاك.

السيارة السياحية:

سيارة خاصة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) مصممة لنقل الأشخاص. لا تتجاوز تسعة (9) مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق.

السيارة النفعية:

سيارة خاصة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) مصممة لنقل البضائع. لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3,5 طن: مركبة نقل. مركبة نقل صغيرة أو مركبة من نوع بيك أب.

وتطبق أحكام هذا المرسوم على السيارات الأقل من ثلاث (3) سنوات التي يتم استيرادها من الخارج من طرف الأفراد المقيمين.

والسيارات الأقل من ثلاث (3) سنوات التي يتم التنازل عنها من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانهم، لفائدة الأفراد المقيمين. وهذا مع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل.

شروط الإستيراد

يرخص للفرد المقيم باقتناء سيارة مستعملة من أجل وضعها للسير في الجزائر مرة واحدة كل 3 سنوات. ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للإستهلاك.

وهذا لا يعني أن السيارات المستعملة التي يتم جمركتها لا يمكن التنازل عنها. وإنما المقصود بذلك أن الفرد المقيم لا يمكنه اقتناء أو استيراد سيارة مستعملة إلا مرة واحدة كل 3 سنوات.

ويجب أن تكون السيارات المستعملة المستوردة في حالة جيدة للسير، وألا تتضمن أي عيوب كبيرة أو فادح. وتستجيب للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي، وعند الإقتضاء لمعايير المصنِّع.

ملف الجمركة

بالنسبة للسيارات الأقل من ثلاث (3) سنوات المستوردة: تتم عملية الجمركة على أساس الوثائق التالية:

نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب. وشهادة إقامة الفرد المقيم، وشهادة ترقيم السيارة في الخارج أو أي وثيقة أخرى معادلة.

وكذا وثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة، فاتورة شراء و/أو عقد بيع. ووثيقة مؤرخة بأقل من ثلاثة (3) أشهر تثبت الحالة الجيدة لسير السيارة. تعدها هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها “شهادة المراقبة التقنية للسيارة”. وتقرير خبرة المطابقة يعده الخبير المعتمد من قبل الوزارة المكلفة بالمناجم.