هذا جديد البنك الوطني للإسكان

أشرف، كل من وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، ووزير المالية إبراهيم جمال كسالي على عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وهذا بمقر الصندوق الوطني للسكن.

كما جاء الاجتماع، بعد الحصول على المقرر رقم 02-22 الذي يتضمن الترخيص بتأسيس بنك. والصادر بتاريخ 2 نوفمبر من السنة الجارية من طرف مجلس النقد والقرض.

في حين، يهدف انعقاد هذه الجمعية إلى تعديل القانون الأساسي للصندوق الوطني للسكن (المؤسسة العمومية الاقتصادية). وهذا بإدراج مختلف العمليات المصرفية، خاصة منها تلقي الأموال من الجمهور، عمليات القرض، وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها. حسب نص المادة 66 من قانون النقد و القرض )في نشاطها. وتحويل اسمها إلى البنك الوطني للإسكان (National Housing Bank).

وأشار بيان وزارة السكن، إلى الخطوة تعتبر، ضرورية من أجل إيداع ملف الاعتماد لدى البنك المركزي.