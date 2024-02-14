هذا جديد التوجيه المدرسي لتلاميذ البيام

أكدت وزارة التربية الوطنية على ضرورة العمل بآليات التوجيه المدرسي. في إطار مرافقة التلاميذ قصد تمكينهم من التعبير عن اختياراتهم. في مجال التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.

وركزت الوزارة على ضرورة تعزيز منهجية التوجيه التدريجي نحو الجذعين المشتركين للسنة الأولى ثانوي ومختلف شعب السنة الثانية ثانوي. من خلال التعرف على الرغبات الأولية للتلاميذ ودراسة درجة انسجام وتوافق نتائجهم. مع اختياراتهم ومناقشة خلاصاتها بتنظيم مقابلات مع التلاميذ وأوليائهم قصد مساعدتهم على تدقيق اختياراتهم. وتجاوز الصعوبات المرصودة.

والتأكيد على احترام ملامح التوجيه لمختلف شعب السنة الثانية ثانوي مع تشجيع التلاميذ ذوي الملامح المناسبة على التوجيه إلى شعبتي رياضيات وتقني رياضي.

وأكدت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بمتابعة أعمال مجالس الأقسام للفصل الثالث. ومجالس القبول والتوجيه من خلال الإشراف على أعمال مجالس القبول والتوجيه الولائية. ولجان الطعن، والحرص على تسوية كل الوضعيات العالقة في أوانها، وفي كل الأحوال قبل نهاية شهر جويلية 2024

مع متابعة عملية انتقاء التلاميذ الذين عبروا عن رغباتهم في التوجيه نحو شعبة فنون.والعمل على تبليغ التلاميذ المقبولين في هذا المسار الدراسي للقيام بإجراءات التسجيل. وتوجيه التلاميذ غير المقبولين إلى إحدى شعب السنة الثانية ثانوي وفق التنظيم الساري المفعول.

هذا ويمنع منعا باتا وكليا، وتحت طائلة العقوبات القانون. تغيير شعبة خارج الأطر والآجال القانونية للتوجيه وإعادة التوجيه مع الحرص الكامل أن تحظى مجالس القبول. واجتماعات لجان الطعن لتنفيذ العمليتين بالوقت الكافي وبالإعلام الواسع للتلاميذ المعنيين وأوليائهم.

كما أكدت الوزارة على ضرورة ضبط تعداد التلاميذ المتوقع حسب كل مستوى وكل مرحلة تعليمية، ولكل جذع مشترك وشعبة.بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وفي كل مؤسسة تعليمية، بناء على نتائج أعمال مجالس الأساتذة ومجالس الأقسام ومجالس القبول والتوجيه. باعتبارها عملية محورية في إعداد ملف الدخول المدرسي.