هذا جديد التوظيف في سوناطراك

أعلن مجمع سوناطراك عن نتائج مسابقة الانتقاء التي نظمت بكل من ولايات الأغواط وبجاية والجزائر وسكيكدة وبومرداس ووهران، خلال الفترة الممتدة من 30 ديسمبر 2023 إلى 03 جانفي 2024.

ونظمت هذه المسابقة لسد حاجيات الشركة بـ1265منصب شغل بالمنشآت الإنتاجية والإدارية المتواجدة بهاتة الولايات. والتي شارك فيها 4459 مترشحا.

حيث بلغت نسبة المشاركة الإجمالية 82% مقارنة بإجمالي الاستدعاءات الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل عبر المنصة الرقمية OGC. البالغة 5464 مستدعى للمشاركة في هذه المسابقة.

وقد أسفرت نتائج هذه المسابقة عن انتقاء 880 مرشحا وفقًا لترتيب الاستحقاق. على أن يتم استدعاؤهم تدريجا لاستكمال الإجراءات الإدارية للتنصيب من طرف المصلحة المعنية.

أما بخصوص المناصب المتبقية والتي لم تحظى بمترشحين يستوفون الشروط المطلوبة للمسابقة، فسيتم برمجتها ضمن المخطط التوظيفي للسنة الجارية.