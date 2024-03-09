هذا جديد الحليب المدعم خلال شهر رمضان 

رفع المجمع العمومي للحليب جيبلي إنتاجه اليومي من مادة الحليب المدعم تحسبا لتزايد الطلب على هذا المنتوج الواسع الاستهلاك خلال شهر رمضان.

وفي حوار خصت به وأج قالت الرئيسة المديرة العامة للمجمع، سماح لحلوح: “انتقل إنتاجنا من حليب الأكياس من 3.6 مليون لتر يوميا إلى ما يقارب 4 مليون لتر يوميا”.

وأكدت لحلوح “الالتزام الكامل للمجمع بضمان وفرة هذه المادة الأساسية، لاسيما أثناء ذروة الطلب المسجلة خاصة في رمضان”.

وفيذات السياق طمأنت لحلوح المستهلكين بخصوص وفرة مادة الحليب في الشهر الفضيل وقالت: “وفرة هذا المنتوج بفضل رفع إنتاج جيبلي الكبير والكميات التي تسوقها مصانع الحليب الخاصة”.

كما كشفت لحلوح أنه إلى جانب الحليب المدعم، ستمس زيادة الإنتاج كل مجموعة منتجات المجمع تقريبا.

وقالت في هذا الخصوص: “منتجاتنا مصنوعة من الحليب الطازج بنسبة 90 بالمائة بدون مواد مضافة أو حافظة”، مشيرة إلى حليب البقرة المعبأ والحليب المخثر والياغورت والكريمة الطازجة والزبدة والسمن والعديد من أنواع الجبن بما في ذلك الكاممبير والجبن الأحمر وجبن غرويير.

وأوضحت لحلوح أن المجمع يحصي حاليا أزيد من 180 منتوجا، فضلا عن “منتجات جديدة ستكون متوفرة قريبا في المتاجر”.