هذا جديد الدخول الجامعي لهذه السنة

يلتحق أزيد من مليون و 676 ألف طالب، اليوم السبت، بمقاعدهم، تحسبا للسنة الجامعية 2024/2023، يؤطرهم قرابة 70 ألف أستاذ على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية.

وكشف المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي، علي شكري، في تصريح لوكالة الأنباء، أن عدد حاملي شهادة البكالوريا الجدد كان قد بلغ 331272، تم توجيه 312745 من بينهم.

فيما بلغ عدد الطلبة المسجلين بشكل نهائي إلى غاية 30 أوت الماضي، 293718 طالبا. وهو ما يمثل نسبة تسجيل تبلغ 96.68 بالمائة.

وتعرف السنة الجامعية الجديدة توجها نحو تخصصات ميدان العلوم والتكنولوجيا. حيث تم توجيه 64 بالمائة من الطلبة الجدد نحو هذه التخصصات. في حين نالت العلوم الإنسانية والاجتماعية نسبة 36 بالمائة.

كما تم استحداث تخصصات جديدة على مستوى عدة مؤسسات جامعية تتماشى وسوق العمل. من خلال شبكات موضوعاتية على غرار تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المالحة المستحدثة على مستوى جامعات ورقلة، جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين. وكذا المدرسة العليا للري والمدرسة متعددة الخدمات بوهران.

كما استفاد طلبة الطب هذه السنة من استحداث 14 نقطة تكوين جديدة، في شكل ملحقات تابعة للكليات الأصلية. حيث عرفت هذه الأخيرة تسجيل 4000 طالب على مستواها. وهو ما يمثل 27 بالمائة من مجموع الموجهين لهذا التخصص.

وفيما تعلق بالمدرستين العليتين المستحدثتين على مستوى القطب التكنولوجي بسيدي عبد الله، فقد أحصت المدرسة الوطنية العليا لعلم النانو تسجيل 200 طالب. فيما تم تسجيل 215 آخرين بالمدرسة الوطنية العليا للأنظمة المستقلة.

كما عرفت المدرسة الوطنية العليا للرياضيات التحاق 306 طلبة, والمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي 314 طالبا.

وبخصوص الشهادة المزدوجة المستحدثة، فقد تم تسجيل 246 طالبا عبر الجامعات النموذجية ال 6 المعتمدة لهذه السنة.

ويتعلق الأمر بالمسيلة “تخصصي القانون الخاص والإعلام الآلي) و(تخصصي إدارة الأعمال مع الإنجليزية”. الأغواط “تخصصي الاقتصاد الرقمي والرياضيات التطبيقية”. تلمسان “تخصصي المالية الدولية والإنجليزية. وهران 1 “تخصصي إعلام آلي وعلوم التسيير”، وعنابة “آلية وإعلام آلي”.

وفي السياق التنظيمي، امتازت التسجيلات الجامعية لهذه السنة بتكريس سياسة “صفر ورق”. من خلال رقمنة العملية عبر مختلف أطوارها إلى جانب الخدمات التي عرفت اعتماد بطاقة ذكية “وحيدة وموحدة”. تسمح بالولوج إلى كل الخدمات الجامعية من نقل وإيواء وإطعام ومكتبات.

كما سيتدعم قطاع التعليم العالي ب 40 ألف مقعد بيداغوجي،موزعة على 8 ولايات أنجزت بقيمة إجمالية مقدرة ب 44.75 مليار دينار. و21500 سرير إيواء، موزعة على 9 ولايات، بقيمة 25.75 مليار دج. بغية تحسين قدرات استيعاب الطلبة على مستوى المؤسسات الجامعية.